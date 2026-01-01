В Перми резко вырос спрос на готовый бизнес в аренде и строительстве По общему объёму в лидерах торговля, пункты выдачи заказов и общепит Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито» подвели итоги второго квартала 2026 года на рынке готового бизнеса и франшиз в Перми. Спрос на действующие предприятия резко сместился в сторону аренды и строительства. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

По данным исследования, спрос на готовый арендный бизнес за год подскочил на 89%, а на строительные компании — на 56%. При этом интерес к покупке предприятий в сфере авто упал на 2%, а в сфере услуг — на 7%.

По общему объёму спроса лидирует торговля (19%), следом идут пункты выдачи заказов (18%) и общепит (15%). В топ-5 также вошли сферы красоты и здоровья (10%) и производства (9%).

На продажу стали чаще выставлять развлекательные бизнесы (+36% предложений) и строительные фирмы (+23%). А вот владельцы компаний из сферы услуг, наоборот, реже ищут покупателей (-3%).

В структуре предложения первое место удерживает торговля (22%), второе — общепит (16%), третье — услуги (13%).

«Предприниматели все чаще ищут не просто идею для бизнеса, а готовое решение, которое позволяет быстрее начать работу и снизить риски на старте», — комментирует Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

Он отметил, что по всей России во втором квартале спрос на сервисные направления вырос на 20%, а на аренду — на 50%.

Среди франчайзинговых предложений самый взрывной рост показал арендный бизнес — спрос на него увеличился в четыре раза. На втором месте с большим отрывом идет автобизнес (рост в 2,5 раза). Чаще всего пермские предприниматели покупают франшизы в торговле (25% от всех заявок), далее следуют авто (13%), аренда (12%), услуги (11%) и производство (8%).

Предложений о продаже франшиз больше всего стало в производстве (+33%) и строительстве (+32%). Самая высокая доля доступных франшиз приходится на сферу услуг (30%), торговлю (25%) и общепит (15%).

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