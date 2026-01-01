В Прикамье продают первое каменное здание Оханска Оно построено в конце XVIII века Поделиться Твитнуть

Фото: страница Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края ВК / vk.ru/nasledie_perm

Власти Пермского края ищут инвестора для спасения старейшего каменного здания города — уездного казначейства в Оханске. Об этом сообщили в региональной Инспекции по охране объектов культурного наследия.

Дом на ул. Советской, построенный в конце XVIII века как типичный образец провинциальной административной архитектуры, выставлен на торги. Начальная цена лота символическая — от одного рубля.

Общая площадь одноэтажного здания составляет 174,6 кв м.

Подать заявку на участие в торгах можно до 17 августа этого года. Приватизация памятника проводится с целью его дальнейшего сохранения и восстановления.

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