Прокуратура заставила пермскую компанию доплатить сотруднице за «северный» стаж Работодатель не платил ей процентную надбавку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Сотрудница пермской компании, которая работала из дома в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, добилась положенной по закону надбавки. В этом ей помогла прокуратура Индустриального района Перми.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина пожаловалась на нарушение своих трудовых прав. Выяснилось, что работодатель не платил ей процентную надбавку, хотя закон обязывает делать это для всех сотрудников, чьи рабочие места находятся на Севере или территориях с особым климатом.

После вмешательства надзорного органа компания погасила весь долг перед работницей и выплатила компенсацию за задержку денег. Кроме того, организацию оштрафовали.

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