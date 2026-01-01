На реконструкцию пермского сквера Уральских добровольцев власти готовы выделить 286 млн рублей Подрядчик должен будет завершить все работы в ноябре 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в сквере Уральских добровольцев.

Максимальная цена контракта составляет 285,8 млн руб.

В техзадании отмечается, что обновлённый сквер должен получить развитую инфраструктуру. В частности, подрядчик должен сделать ливневый водоотвод и видеонаблюдение. На территории объекта планируется организовать несколько функциональных зон: детскую, спортивную, зону отдыха и зелёную зону.

Кроме того, в сквере должна быть навигация, освещение и дорожно-тропиночная сеть. Подрядчику также предстоит установить туалет, места для сидения, навесы и перголы.

Итоги конкурса планируется подвести 20 августа. К проектированию подрядчик приступит 15 сентября 2026 года. Все строительные работы должны быть закончены к концу ноября 2027 года.

Сейчас территория сквера ограждена. Рабочие демонтируют старую плитки, скамейки и урны.

Отметим, сам сквер имеет историческую ценность: он был заложен в начале 1950-х годов на месте бывшего «Чёрного рынка». Именно здесь в 1943 году бойцы 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса приняли наказ от трудящихся Молотовской области (ныне — Пермский край) громить фашистов.

В последний раз территорию ремонтировали в 2020 году.

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