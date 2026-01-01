В Прикамье простятся с основателем вокальной студии и поэтом Владимиром Горбуновым Он сконачался на 65-м году жизни Поделиться Твитнуть

Фото: страница газеты «Наш город — Краснокамск» ВК / vk.ru/gazeta_ngk

В Пермском крае скоропостижно скончался Владимир Горбунов — известный в Краснокамске поэт, песенник, журналист и общественный деятель. Он ушёл из жизни после непродолжительной болезни на 65-м году. Об этом сообщается на странице газеты «Наш город — Краснокамск» в соцсетях.

Как отмечает издание, Владимир Горбунов оставил после себя большое творческое наследие: он был победителем многочисленных поэтических конкурсов и автором множества песен, написанных как самостоятельно, так и в соавторстве с другими музыкантами. Его творчество коллеги по цеху ценили за искренность, глубину мысли и человеческую теплоту.

Особое место в его деятельности занимала работа с людьми. Большую часть жизни Владимир Горбунов посвятил наставничеству. Он основал вокальную студию в селе Усть-Сыны, а затем продолжил обучать людей пению и работе на сцене в Доме культуры п. Майский, где проживал в последние годы. Для десятков учеников он стал проводником в мир искусства, помогая им раскрываться и не бояться проявлять себя. Коллеги вспоминают его как харизматичного, яркого и открытого человека, который всегда откликался на просьбы о помощи.

Прощание с Владимиром Горбуновым состоится 1 августа в 12:00 (отпевание начнется в 12:30) у Храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба в п. Майский.

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