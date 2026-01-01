Энергетики «Т Плюс» в Перми назвали причины продления сроков опрессовок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском филиале «Т Плюс» разъясняют, что гидравлические испытания теплосетей — это сложный технологический процесс, на длительность которого влияет ряд объективных факторов. Основная причина задержек при опрессовках — значительный износ инфраструктуры. Для качественной подготовки к зиме необходимо одновременно находить и ликвидировать множество утечек.

Кроме того, для раскопок требуется получить разрешения от владельцев участков, а если дефект обнаружен под дорогой — согласовать действия с ГИБДД. Сам процесс поиска повреждений осложнен тем, что большая часть коммуникаций проложена под землей, что требует тщательной диагностики и земляных работ.

В охранных зонах теплосетей нередко размещаются незаконные объекты — киоски, шиномонтажи и парковки, что блокирует оперативный доступ ремонтным бригадам к коммуникациям. Включение тепломагистрали в работу до того, как будут успешно проведены повторные гидравлические испытания, запрещено нормами промышленной безопасности. Этот процесс также занимает время.

«Гидравлические испытания — это обязательный этап подготовки города к зиме 2026/27. Многолетняя практика выполнения опрессовок до положительного результата обеспечивает значительное снижение дефектов в отопительном сезоне. В итоге надёжность теплоснабжения жителей существенно выше», — отмечает заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В рамках летней кампании специалисты уже завершили опрессовки для большинства крупных микрорайонов, сейчас в работе трубопроводы, по которым тепло и горячая вода поступают в 623 многоэтажных дома и 83 социальных объекта. Очередной этап проверок в первую неделю августа начнётся в микрорайонах Юбилейный и Молодёжный.

Если после завершения работ горячая вода в квартире не появилась, жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Дополнительную информацию о работе сетей можно получить по телефону Тепловой справочной службы: 8 (342) 259-39-98 или через портал https://tss.tplusgroup.ru/.

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