За подготовку теракта осудили 18-летнего пермяка Ему назначили восемь лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Центральном военном суде Екатеринбурга огласили обвинительный приговор в отношении 18-летнего жителя Перми. Его признали виновным в приготовлении к террористическому акту, в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и в участии в работе запрещённой организации (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, юноша, будучи несовершеннолетним, через интернет установил контакт с представителями украинской террористической организации (какой именно, в СК не уточнили). Осознавая её незаконный статус в России, он вступил в ряды группировки и прошёл обучение навыкам совершения диверсий, рассказали в следкоме по региону.

В апреле 2024 года подросток спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском округе, однако преступление было предотвращено благодаря вмешательству сотрудников УФСБ России по Пермскому краю.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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