В Пермском аграрно-технологическом университете более 800 выпускников получили дипломы С отличием вуз окончили 114 студентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В молодёжном центре «Кристалл» в Перми состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова (ПГАТУ). Накануне главный праздник прошел у факультета экономики и информационных технологий. Об этом сообщают «Вести-Пермь».

Всего вуз окончили 837 человек, из них 114 получили дипломы с отличием.

Многие выпускные работы переросли в реальные проекты. Студентка направления «Менеджмент» Алёна Галкина представила инвесторам стартап по производству стаканчиков из биоразлагаемого картона со встроенной семечкой. Проект получил финансирование. В прошлом году студенты вуза также разработали робота для автоматической уборки навоза.

Среди отличников — IT-специалист Денис Пономарёв, который за время учебы выиграл грант на философский короткометражный фильм «Стена». Среди выпускников есть и иностранные студенты. Юссуф Абдаллах Моухамед Майга из Республики Мали приехал учиться экономике, чтобы применить полученные знания для развития бизнеса на родине. За годы жизни в Перми он вошел в состав студенческой команды КВН, которая выиграла Кубок края.

По словам ректора Алексея Андреева, значительная часть молодых специалистов уже трудоустроена. Самыми популярными профессиями среди абитуриентов остаются программисты, кадастровые инженеры и ветеринары. Конкурс в университет остается высоким: в этом году на одно место претендовало от 25 до 27 заявлений.

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