В Прикамье на 72% выросли продажи лекарств от эндокринных заболеваний Это связано с ростом числа больных диабетом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продажи препаратов для лечения эндокринных заболеваний в Пермском крае за первые шесть месяцев 2026 года показали резкий рост. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group, с января по июнь жители региона приобрели 472 тыс. упаковок таких медикаментов — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (441 тыс.). При этом в денежном выражении рынок вырос на 72%, увеличившись с 426,7 до почти 735 млн руб.

Эксперты связывают такой разрыв между натуральным и денежным ростом с двумя факторами: повышением спроса и появлением на рынке более дорогих импортных препаратов.

В минздраве Прикамья подтвердили тенденцию к увеличению числа пациентов с такими заболеваниями. За первое полугодие 2026 года диагноз «диабет» был поставлен ещё 4,3 тыс. жителей края. За последние пять лет общее число больных выросло на 18,4 тыс. человек. Подавляющее большинство случаев — 95% — составляет диабет 2-го типа, который часто развивается как осложнение ожирения. Ситуация с лишним весом также ухудшается: если в 2024 году его диагностировали у 9,5 тыс. человек, то в 2025 году этот показатель подскочил вдвое, достигнув 19,1 тыс. выявленных пациентов.

На втором месте по распространенности среди эндокринных патологий в регионе находятся заболевания щитовидной железы (гипотиреоз и тиреотоксикоз). Рост заболеваемости ими не зафиксирован, однако спрос на лекарства продолжает расти. По данным DSM Group, за полгода было продано 203 тыс. упаковок соответствующих препаратов (+4% к прошлому году), а выручка от их реализации увеличилась на 10% — с 33 до 36,4 млн руб.

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