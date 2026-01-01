В Прикамье сняли режим беспилотной опасности Он действовал с 8 утра Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 31 июля в 13:00 по местному времени сняли режим беспилотной опасности, который действовал на территории региона с 8 утра. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.

В период действия режима все экстренные службы были оповещены и находились в полной готовности. Жителей и гостей региона просили быть внимательными и не поддаваться панике.

В минтербезе напомнили номер экстренных служб — 112.

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