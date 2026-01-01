В Прикамье ликвидировали свалку около ООПТ «Берёзовая Роща» Был проведён субботник Поделиться Твитнуть

Прокуратура Большесосновского района Пермского края провела проверку, чтобы узнать, как соблюдаются законы о защите природы и правила обращения с отходами. В ходе этой проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили незаконную свалку твёрдых бытовых отходов на территории природного парка «Берёзовая Роща». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Свалка находилась в охраняемой зоне, и её наличие создавало угрозу для экосистемы охраняемого объекта. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Был организован субботник, после которого была ликвидирована незаконная свалка.

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