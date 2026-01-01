В Перми прокуратура защитила права семьи погибшего бойца СВО Родственникам перечислили социальную выплату в размере 650 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку, чтобы выяснить, как соблюдаются права семей участников специальной военной операции на получение социальных гарантий и поддержки. В ходе проверки выяснилось, что семья одного из военнослужащих, который погиб, не смогла вовремя получить положенную материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

После того как прокуратура вмешалась в ситуацию, права семьи были восстановлены. В результате им была перечислена социальная выплата в размере более 650 тыс. руб.

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