В Пермском крае за нарушения оштрафовали 18 управляющих компаний Организации не исполняли предписания инспекции госжилнадзора Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

За первые шесть месяцев 2026 года мировые судьи Пермского края привлекли к административной ответственности 18 управляющих организаций. Общая сумма штрафов за игнорирование требований инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) составила более 1,4 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте инспекции госжилнадзора.

Среди злостных нарушителей оказались крупные коммунальные предприятия. Например, ООО «Звезда» и ООО «ПМУП ГКТХ» должны заплатить по 200 тыс. руб. каждая. Ещё пять компаний — ООО «Звук», ООО «Самоуправление», ООО «Профком», а также директора ООО «Кристалл» и ООО «УК Комфортная среда» — оштрафованы на 100 тыс. руб. А директор ООО «Жилищно-сервисная компания» понесёт самое крупное персональное наказание в размере 127 тыс. руб.

Основанием для судебных разбирательств стало систематическое неисполнение предписаний ИГЖН. Ранее этим организациям было официально указано на необходимость устранить нарушения: привести в порядок содержание общедомового имущества, завершить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии, сделать корректный перерасчёт платы за коммунальные услуги для жителей.

Поскольку ни одна из компаний не выполнила требования в установленный законом срок, материалы были переданы в суд. В ИГЖН подчеркнули, что практика жёстких финансовых санкций будет продолжена до полного наведения порядка в сфере обслуживания жилого фонда региона.

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