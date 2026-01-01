В Прикамье ущерб от интернет-мошенничества за полгода превысил 1 млрд рублей В ФСБ раскрыли статистику преступлений Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

За первые шесть месяцев 2026 года на территории Пермского края зарегистрировано 4555 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий финансовый ущерб, нанесённый жителям региона телефонными и онлайн-аферистами, по данным регионального управления ФСБ, превысил 1 млрд руб.

Как отмечают в ведомстве, значительная часть подобных преступных call-центров управляется дистанционно. Кураторы мошеннических схем зачастую находятся за пределами России — преимущественно на территории Украины, откуда осуществляется координация действий рядовых исполнителей внутри страны.

В частности, в июле оперативники ФСБ задержали жителя Прикамья, который готовил диверсию на объектах ж/д инфраструктуры. Подозреваемый планировал совершить террористический акт на железной дороге.

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