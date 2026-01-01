После решения суда в пермский ДЭСШ по фехтованию откроют медкабинет Ранее прокурорская проверка выявила, что его нет в школе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Ленинский райсуд Перми признал незаконным отсутствие медицинского пункта в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) по фехтованию. Иск к администрации города и руководству Дворца детского (юношеского) творчества, структурным подразделением которого является школа, подал прокурор Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Поводом для разбирательства послужила плановая проверка, проведённая надзорными органами в марте этого года. Инспекторы зафиксировали, что в здании нет медкабинета и необходимого оборудования для оказания первой помощи юным спортсменам на базе школы. Поскольку администрация учреждения проигнорировала предписание об устранении нарушений, дело было передано в суд.

В ходе заседания суд поддержал сторону обвинения и подтвердил, что работа спортивного учреждения без медпункта напрямую нарушает права детей и педагогического состава на безопасные условия образовательного процесса, особенно с учётом травмоопасности вида спорта.

Согласно резолютивной части решения, которое пока не вступило в законную силу, администрации Перми отведено 6 месяцев со дня вступления постановления в силу на выделение бюджетного финансирования. Оснащение кабинета должно строго соответствовать приказу Минздрава России от 14.04.2025 № 213н «Об утверждении порядка оказания несовершеннолетним медицинской помощи...».

Руководству МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» предстоит организовать работу пункта в течение 3 месяцев после фактического поступления выделенных средств. Кабинет должен быть готов оказывать первичную медико-санитарную помощь непосредственно в период тренировок и соревнований.

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