Из Пермского края в Республику Беларусь экспортировали почти 32 тонны мороженого Вся партия прошла лабораторный контроль Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С начала 2026 года года за пределы Прикамья для реализации на территории Республики Беларусь было отгружено 31,84 тонны мороженого. Такие данные привели в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Пиковая отгрузка зафиксирована 27 июля — один авторефрижератор доставил в Минск и другие города сразу 5,05 тонны мороженого. Вся продукция перевозится специализированным автомобильным транспортом со строгим соблюдением температурного режима.

Отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Перед отправкой каждая партия проходит лабораторный контроль на базе ФГБУ «Свердловский референтный центр».

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