Спрос на услуги дизайнеров интерьера в Пермском крае вырос на 7,7% за год За год количество специалистов, предлагающих услуги дизайна интерьера, в регионе выросло на 82,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2026 года спрос на услуги дизайнеров интерьера в Пермском крае вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Авито Услуги».

Отмечается и значительная положительная динамика в ежемесячном разрезе: по сравнению с маем 2026-го спрос на услуги специалистов увеличился сразу на 47,3%. Этот тренд коррелирует с общим оживлением в сфере ремонтных работ, где спрос за месяц подскочил на 56,4%, а за год — на 6%.

Эксперты рынка связывают годовую динамику с изменением поведения покупателей и владельцев жилья.

«Годовой рост спроса на услуги дизайнеров интерьера напрямую связан с увеличением рынка ремонтных работ, а также трендом на модернизацию текущего жилья собственниками на фоне охлаждения на рынке первичной и вторичной недвижимости, — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах». — Увеличение интереса к услуге дизайнеров за месяц обуславливает и приближение высокого сезона на рынке долгосрочной аренды. Традиционно он начинается в июле и достигает пика в августе-сентябре. Те, кто хотят сдать квартиру с более высокой доходностью, прибегают к услугам профессионалов».

По словам эксперта, высокий спрос наблюдается во всех сегментах: от небольших работ в массовом сегменте до глобальных проектов в премиальной недвижимости.

На фоне ажиотажного спроса рынок оперативно наращивает предложение. За год количество специалистов, предлагающих услуги дизайна интерьера, в регионе выросло на 82,7%.

Сегодня минимальная стоимость работы дизайнера в Пермском крае стартует от 1500 руб.за 1 кв. м. Финальная цена проекта зависит от общей площади квартиры, опыта и регалий специалиста, а также от количества часов, затраченных на разработку концепции.





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