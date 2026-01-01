Пермским коммунистам не удалось зарегистрировать гражданку Украины в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Крайизбирком отклонил три кандидатуры от КПРФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты Пермской городской думы восьмого созыва от КПРФ в количестве 35 человек, а также единый список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края пятого созыва от той же партии в количестве 131 человек.

Об этом крайизбирком сообщает в своих информационных каналах.

Комиссия напоминает, что 24 июля представители избирательного объединения были извещены о недостатках, выявленных в документах, и о возможности внести необходимые дополнения и уточнения до 28 июля. В установленный срок избирательным объединением было устранено большинство недостатков. Тем не менее, комиссия отказала в регистрации трём кандидатам, находящимся в едином списке КПРФ на выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края.

По результатам проверки были выявлены ограничения, препятствующие их регистрации, а именно: был установлен факт сокрытия сведений о судимости; был выявлен факт отсутствия пассивного избирательного права, так как в отношении кандидата не истек 15-летний срок со дня снятия и погашения судимости за особо тяжкое преступление; а также был установлен факт наличия гражданства иностранного государства — в списке обнаружилась женщина с украинским гражданством.

На заседании комиссии присутствовали представители уполномоченного по правам человека в Пермском крае и Общественной палаты региона.

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