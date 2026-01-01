В Пермском крае произошло смертельное ДТП На въезде в Нытву в дорожном инциденте погибла 18-летняя девушка Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

Поздно вечером 29 июля на въезде в Нытву произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибла 18-летняя девушка.

Информация о событии появилась утром 30 июля в группе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» ВКонтакте. Свидетель снял последствия аварии на камеру: видно, что от передней части легкового автомобиля практически ничего не осталось.

В ГИБДД Пермского края сообщили, что ДТП произошло 29 июля в 22:26 на дороге Нытва–Воробьи. Chevrolet Cruze под управлением мужчины 1966 г.р., двигавшийся со стороны с. Воробьи в направлении Нытвы, вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с ВАЗ-21150 под управлением молодого человека 2004 г.р. По мнению представителей Госавтоинспекции, водитель иномарки не выбрал скорость, позволяющую контролировать автомобиль, и не справился с управлением.

В результате столкновения 18-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончалась на месте до приезда скорой. 22-летнего водителя «Лады» с травмами увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.

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