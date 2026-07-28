Пятизвёздочный отель украсит номера работами пермских фотохудожников Определены победители конкурса архитектурной фотографии Поделиться Твитнуть

Номера отеля Radisson в Перми будут украшены тиражами пяти архитектурных фотографий, созданных пермскими фотохудожниками. Фотографии выбирались на конкурсе, организованном Фондом креативных индустрий Пермского края и Цетром городской культуры.

Члены жюри определяли наиболее подходящие из 115 работ, заявленных на конкурс. Победителями стали: Алексей Чазов, «Плотина»; Кирилл Козлов, «Воздух»; Анастасия Ораина, без названия; Яна Григор, «Разгар лета» и Юлия Максимова, без названия. На всех фотографиях — пермские пейзажи в необычных ракурсах.

С авторами снимков-победителей будут заключены лицензионные договоры на тиражирование работ.

Ещё одним победителем стал Алексей Политов. По условиям конкурса, Radisson предложит автору выкупить права на фотографию, которую планируется использовать для создания сувенирной продукции.

На фото: Кирилл Козлов. Воздух

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