В Прикамье жителю Чайковского предъявили обвинение в особо жестоком убийстве Мужчина облил свою знакомую горючим и поджёг Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный отдел СК в Чайковском завершил следственные действия по резонансному преступлению, произошедшему на территории муниципального округа. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1984 г.р. Ему инкриминируется убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом (пп. «д» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, согласно материалам дела, вечером 28 июля в одном из частных домов д. Засечная между фигурантом и его знакомой 1959 г.р. вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта подозреваемый облил женщину легковоспламеняющимся составом и поджёг. От обширных термических повреждений потерпевшая скончалась до прибытия экстренных служб.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователь уже передал в суд материалы для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Изъяты предметы со следами горючих веществ. Для установления точной картины произошедшего назначены комплексные судебные экспертизы, продолжаются допросы очевидцев. Расследование находится на личном контроле руководства СУ СК России по Пермскому краю.

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