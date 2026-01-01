В Перми частично восстановили электроснабжение в Дзержинском районе Ранее там произошла авария на ЛЭП Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Дзержинском районе Перми специалисты филиала «Россети Урал» возобновили подачу энергии потребителям микрорайона Окулова и частично в Железнодорожном. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас работы продолжаются. На аварийном участке задействовано 37 человек и 11 единиц спецтехники.

Как ранее писал «Новый компаньон», сегодня с 12:00 четыре микрорайона Перми (Акуловский, Железнодорожный, Комсомольский и Пролетарский) остались без электричества из-за аварии на ЛЭП.

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