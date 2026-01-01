Пермский край впервые экспортировал чагу и иван-чай в Германию Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

С начала 2026 года по 30 июля из Пермского края в Германию было отправлено 8,89 кг чаги и 1,04 кг гранулированного иван-чая (кипрея узколистного). Примечательно, что ранее пермская фитопродукция такого рода на немецкий рынок не поставлялась. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Очередная партия прошла строгий контроль 27 июля. Специалисты местного Россельхознадзора (ведомство курирует Кировскую область, Удмуртию и Прикамье) досмотрели 4,85 кг чаги и 1,04 кг иван-чая. Образцы продукции были переданы в пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лаборатория подтвердила: карантинных вредителей нет, товар полностью соответствует международным фитосанитарным нормам. На партии оформлены необходимые экспортные сертификаты.

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