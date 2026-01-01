За полгода спрос на услуги красоты в Пермском крае вырос на 11,3% Наибольший рост показали направления, связанные с подготовкой к торжествам и с уходом за волосами Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2026 года жители Пермского края стали значительно чаще обращаться к мастерам бьюти-индустрии. По данным «Авито Услуги», интерес к объявлениям салонов и частных специалистов увеличился на 11,3% по сравнению с концом 2025-го — началом 2026 года. Положительная динамика сохраняется и летом: только за июнь спрос прибавил ещё 6,8%. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в компании «Авито».

Наибольший рост показали направления, связанные с подготовкой к торжествам и уходом за волосам. Например, на свадебные макияж и прическу спрос взлетел втрое (на 200%). В среднем комплекс услуг стоит от 6 тыс. руб. Популярность процедуры кератинового выпрямления волос выросла почти вдвое — на 98,3% (от 2,6 тыс. руб.), а желание освоить навыки самостоятельного визажа увеличилось на 93,2%. Стоимость урока начинается от 5,5 тыс. руб. Интерес к процедуре глубокого восстановления волос вырос на 87,6% (от 2,5 тыс. руб.).

Летом традиционно растёт спрос на экспресс-услуги и креативные решения, отмечают в «Авито». Визиты за экспресс-макияжем участились на 64,9%, а за креативным ярким мейкапом — на 57,9% (средняя цена — от 2,9 тыс. руб.). Кроме того, жительницы региона стали чаще экспериментировать с волосами: стрижка челки стала популярнее на 14,6%, биозавивка — на 33%.

Отдельно специалисты отмечают стабильный круглогодичный спрос. Заботу о внешности пермяки делают регулярной благодаря цифровым сервисам. Согласно июльскому опросу «Авито Услуг» и «Авито Рекламы» среди россиянок старше 18 лет, 28% женщин называют возможность онлайн-записи важным фактором при выборе мастера. Средний бюджет россиянки на летние бьюти-процедуры составляет 10,4 тыс. руб., при этом 22% опрошенных готовы потратить до 30 тыс. руб. на комплексный уход.

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