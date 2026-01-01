В Прикамье похоронят участника СВО Владимира Черемных Церемония прощания состоится в Нытве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа / vk.ru/nytvago

В ходе специальной военной операции погиб житель Нытвы Владимир Черемных. Об этом сообщается на официальной странице администрации Нытвенского муниципального округа в соцсетях.

Обстоятельства его гибели и дата смерти не уточняются. Известно лишь, что он был рядовым и служил в штурмовом подразделении.

Военнослужащего похоронят 31 июля. Церемония прощания начнётся в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

В местной администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.