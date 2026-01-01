Пермяк получил условный срок за угон автомобиля каршеринга Мужчина не справился с управлением и попал в ДТП Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Индустриальном райсуде Перми огласили приговор по резонансному делу об угоне автомобиля из сервиса краткосрочной аренды. Местный житель признан виновным в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (ч. 3 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило следствие, пермяк не стал взламывать систему самого агрегатора. Вместо этого он получил доступ к чужому профилю — воспользовался похищенными или скомпрометированными учётными данными другого пользователя. Через официальное мобильное приложение мужчина авторизовался под чужим именем и беспрепятственно арендовал автомобиль стоимостью свыше 1 млн руб.

Получив машину, водитель не справился с управлением и допустил серьёзное ДТП, нанеся технике значительные повреждения.

Несмотря на крупный материальный ущерб и риск для окружающих, суд учётом позиции гособвинения назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. От реального тюремного заключения мужчину спасло полное добровольное возмещение убытков потерпевшей стороне — владельцу аккаунта или самому сервису проката.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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