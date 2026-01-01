В Перми в ходе усиленного рейда поймали 55 «безбилетников» Проверка проходила 29 июля Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

29 июля в Свердловском районе Перми контролеры МКУ «Гортранс» провели усиленный рейд по проверке автобусов в утренний час пик на остановке «Кинотеатр «Октябрь». В ходе проверки были составлены акты в отношении 55 безбилетных пассажиров, сообщает мэрия. Проверка коснулась автобусов № 1, 19, 45, 50, 51, 52, 59, 60, 74, 80 и 81.

Некоторые нарушители отказались предъявить паспорт для составления акта, и для установления их личности были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Один из них был доставлен в отделение полиции.

Департамент транспорта города подчеркнул важность оплаты проезда для функционирования общественного транспорта и отметил, что рейды по выявлению безбилетников будут продолжаться. Для пассажиров также доступны проездные и транспортные карты, информация о которых размещена на сайте и в мобильном приложении «Пермский транспорт».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.