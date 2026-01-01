Вузы Перми вошли в топ по доходам выпускников химической отрасли и фармацевтики В него попали ПНИПУ, ПГНИУ и ПГФА Поделиться Твитнуть

SuperJob подготовил рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в области химии и фармацевтики, окончивших вуз в 2020-2025 годах. В него попали и пермские вузы — ПНИПУ, ПГНИУ и ПГФА.

Лидером по медианным зарплатам выпускников стал МГУ им. Ломоносова с 240 тыс. руб. в месяц. Второе место занимает МФТИ (220 тыс. руб.), третье — СПбГУ (190 тыс. руб.).

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) находится на девятом месте с зарплатой 145 тыс. руб., Пермский государственный университет (ПГНИУ) — на 12 месте (130 тыс. руб.), а Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) замыкает тридцатку лучших с 125 тыс. руб.

Всего в рейтинге представлены 87 вузов, готовящих специалистов для данной отрасли. В исследовании участвуют вузы с профильными химическими, химико-технологическими, инженерно-химическими и фармацевтическими направлениями подготовки специалистов. В качестве источника информации используется база резюме SuperJob и другие открытые источники. Период сбора данных — два месяца до даты выхода рейтинга.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.