В столице Прикамья состоялась донорская акция В ней приняли участие более 40 будущих медиков — участников международного студотряда «Парма» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми студенческий отряд «Парма» провел донорскую акцию в рамках всероссийского Года единства народов России. Об этом сообщают «Вести Пермь».

Более 40 будущих медиков сдали кровь в пермском центре переливания. Мероприятие стало четвертым по счёту для студотрядов Прикамья в этом году и впервые получило статус международного — к нему присоединились коллеги из других стран.

Проект «Парма» стартовал 10 июля. В его состав вошло более 300 студентов-медиков из 19 регионов России и стран Ближнего зарубежья. С начала месяца они работают в качестве младшего и среднего медицинского персонала в двадцати шести больницах Пермского края.

Путь до кресла донора состоит из четырех обязательных этапов: регистрации, лабораторного анализа (паспорт крови, гемоглобин, группа, резус-фактор), осмотра у врача-трансфузиолога и проверки жизненных показателей (артериальное давление, индекс массы тела). К процедуре допускались совершеннолетние весом более 50 кг без противопоказаний, соблюдавшие накануне специальную диету.

«Донорскую кровь никогда не сдают на голодный желудок. Завтрак необходим. Любые рассыпчатые крупы, макароны, любое паровое мясо, рыба и питьевой режим, литр-полтора воды обязательно нужно выпить», — рассказала врач-трансфузиолог Наиля Истомина.

По словам руководителя штаба студенческих отрядов ПГМУ Анны Нилоговой, ребята на проекте трудоустраиваются младшим и средним медицинским персоналом в больнице Пермского края. Это порядка 26 больниц, где они работают полтора месяца.

Помимо медицинской практики, программа включает творческие и спортивные мероприятия.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.