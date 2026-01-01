В Прикамье через мессенджер записались к врачу более 585 тысяч раз Власти подвели итоги работы цифрового сервиса Поделиться Твитнуть

С декабря прошлого года жители Пермского края получили новый инструмент для дистанционной записи на прием — официальный чат-бот в нацмессенджере МАХ. По данным пресс-службы правительства Пермского края, за время работы им воспользовались уже свыше 585 тыс. раз.

Для авторизованных пользователей система работает автоматически: бот сам определяет поликлинику прикрепления гражданина и предоставляет доступ к расписанию нужного специалиста. Сервис интегрирован с Единой информационной системой здравоохранения региона.

Цифровизация коснулась не только планирования визитов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, с февраля этого года в регионе впервые внедрена возможность телемедицинских консультаций (ТМК) в формате «врач/пациент» непосредственно в мессенджере. На сегодняшний день пермские медики провели более 25 тыс. таких онлайн-встреч, в ходе которых было дистанционно закрыто почти 10 тыс. электронных листов нетрудоспособности.

При этом сервис пока доступен не всем жителям края. Исключение составляют граждане, прикреплённые к поликлиникам ФМБА России (бывшие МСЧ №133 и 140). Для них сохраняется прежний порядок дистанционной записи через портал Госуслуг.

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