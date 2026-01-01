Жительница Перми отсудила более 70 тысяч рублей у туроператора Женщина проживала в египетском отеле с крысами и плесенью Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд оставил в силе решение Кировского районного суда по резонансному иску туристки из Закамска. Жительница Перми взыскала с крупного федерального туроператора ООО «Библио-Глобус Туроператор» компенсацию за испорченный отдых в Хургаде. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, в ноябре 2025 года женщина приобрела через турагента ООО «Всё Включено» путевку стоимостью 165 тыс. руб. на двоих для отдыха в 4-звёздочном отеле на 14 ночей. Однако отпуск обернулся судебной тяжбой. По словам истицы, вместо заявленного сервиса она столкнулась с полной антисанитарией: в номере не было воды, не работала техника, на стенах была плесень, а постельное белье оказалось грязным со следами крови и волос. Кроме того, по территории отеля свободно перемещались крысы и мыши, а еда в ресторане была некачественной, подавалась на грязной посуде.

Досудебная претензия, направленная туроператору после возвращения в Россию, осталась без удовлетворения. Представители «Библио-Глобуса» в суде отрицали вину, ссылаясь на ответ администрации гостиницы об отсутствии перебоев с водой и предоставив данные о том, что туристке предлагали заменить отель.

Однако Кировский райсуд Перми встал на сторону потребителя. Изучив фото- и видеоматериалы, а также показания свидетелей, судья установил факт оказания услуг ненадлежащего качества именно в части проживания. Суд подчеркнул, что ответственность перед туристом за весь комплекс услуг несет туроператор, тогда как агентство выполнило свою работу по бронированию надлежащим образом. В удовлетворении требований к турагенту было отказано.

По калькуляции тура (а не от полной стоимости путевки) была рассчитана сумма за некачественное проживание. С учётом штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя и компенсации морального вреда общая сумма взыскания превысила 70 тыс. руб. Решение первой инстанции устояло при рассмотрении в апелляционной инстанции Пермского краевого суда.

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