Из Перми задерживаются вылеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми 30 июля задерживаются вылеты в Москву, Сочи и Санкт-Петербург. Соответствующая информация содержится на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс ДР 366 авиакомпании «Победа» в Сочи вылетит в 13:30 вместо 05:50. Рейс FV 6434 авиакомпании «Россия» в Москву переносится на 19:10 вместо изначально запланированных 13:30.

Еще один рейс «России» — FV 6584 — в Санкт-Петербург сдвигается на два часа. Отправление состоится в 16:20.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.