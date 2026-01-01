Секретарь судебного заседания из Перми возглавила суд в Губахе Ольга Бураева назначена указом президента РФ Поделиться Твитнуть

Фото: страница Губахинского городского суда ВК / vk.ru/gubahinsky.perm

Секретарь судебного заседания Ленинского райсуда Перми Ольга Бураева назначена федеральным судьей Губахинского городского округа. Соответствующий указ № 514 подписал президент РФ Владимир Путин 27 июля.

Ольге Бураевой предстоит рассматривать гражданские, уголовные и административные дела жителей Губахи, Кизела и прилегающих территорий, обеспечивая работу правосудия.

Согласно ст. 128 Конституции РФ, председатели, их заместители и судьи федеральных судов назначаются непосредственно президентом страны. Подобные кадровые решения оформляются единым указом главы государства «О назначении судей федеральных судов», после чего пресс-служба Кремля официально сообщает о новых назначениях.

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