Жители Прикамья стали чаще одеваться в секонд-хендах Число покупок новой одежды и обуви сократилось на 8% Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае жители меняют потребительские привычки под давлением экономических реалий: по данным аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», предоставленным РБК Пермь, за первые шесть месяцев 2026 года число покупок одежды в магазинах вторичного использования выросло на 10%. При этом средний чек в сегменте pre-loved увеличился на 8% и достиг 1270 руб.

На этом фоне традиционный ритейл фиксирует отток покупателей — количество приобретений новой одежды и обуви сократилось на 8%, несмотря на то что их средняя стоимость выросла на 7% (до 3192 руб.). Общая динамика сопровождается снижением посещаемости торговых центров Прикамья на 1%, тогда как спрос на одежду на маркетплейсах в первом квартале показал почти двукратный рост.

Эксперты отрасли объясняют этот сдвиг комплексом причин. По словам экономиста Дмитрия Клещева, ключевым фактором стала общеэкономическая ситуация: замедление темпов роста экономики и высокая инфляция вынуждают жителей региона пересматривать гардеробные бюджеты. Однако дело не только в экономии. Как отмечают аналитики «Чек Индекса», мощным драйвером рынка стал запрос молодёжной аудитории на винтажные вещи и ретростиль.

Ситуацию дополнительно подогревает глобальный тренд на экологичность и осознанное потребление. Экономист прогнозирует, что бум расходов в сегменте подержанных вещей продолжится в ближайшее время, так как на кошельки потребителей продолжает давить рост затрат, а культура бережливости окончательно перестала быть признаком стесненности в средствах, превратившись в модный стандарт.

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