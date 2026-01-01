В пермском аэропорту ввели временные ограничения на полёты
Ранее в Прикамье объявили режим «Ковёр» и «Беспилотная опасность»
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Как сообщает Росавиация, в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в воздушном ведомстве.
Напомним, утром в Пермском крае был объявлен режим «Беспилотная опасность», а затем «Ковёр». Небо в Прикамье закрыто в радиусе 100 км. В городе звучат сирены.
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