В пермском аэропорту ввели временные ограничения на полёты Ранее в Прикамье объявили режим «Ковёр» и «Беспилотная опасность» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщает Росавиация, в аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в воздушном ведомстве.

Напомним, утром в Пермском крае был объявлен режим «Беспилотная опасность», а затем «Ковёр». Небо в Прикамье закрыто в радиусе 100 км. В городе звучат сирены.

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