В Перми отметили Международный день тигров Пермский зоопарк провёл акцию, призванную привлечь внимание общественности к проблеме вымирания этого вида Поделиться Твитнуть

Сотрудники пермского зоопарка присоединились к празднованию Международного дня тигра, который приходится на 29 июля. Главной героиней торжественного события стала местная питомица — амурская тигрица по имени Афина.

На официальных страницах учреждения в соцсетях появилось поздравление для полосатой подопечной. По словам зоологов, их любимица полностью соответствует своему мифологическому имени: она отличается независимым нравом, высоким интеллектом и истинно королевской грацией.

Чтобы отметить «профессиональный» праздник хищницы, киперы разработали для неё специальную программу обогащения среды. Для большой кошки был организован поисковый квест: сотрудники спрятали лакомства внутри картонных коробок. Однако решить эту гастрономическую головоломку для умной хищницы не составило ни малейшего труда — мясо было найдено в считанные минуты.

Международный день тигра учреждён для привлечения внимания общественности к проблеме исчезновения этих кошачьих. Сегодня в дикой природе насчитывается всего от 4000 до 4500 особей, и главная цель памятной даты — консолидировать усилия мирового сообщества для сохранения популяции от полного вымирания.

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