Полицейские Прикамья стали выдворять мигрантов втрое чаще Число решений об административном выдворении выросло на 306,7% Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ГУ МВД России по Пермскому краю отчитались об итогах работы за первые шесть месяцев 2026 года. В ведомстве отмечают ужесточение контроля в сфере миграционного законодательства. Так, за полгода число принятых решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось на 306,7%.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка, основанием для таких мер стало нарушение правил въезда либо режима пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, на 93,5% выросло число решений о неразрешении въезда в Россию для нарушителей.

По данным ведомства, за отчётный период зафиксировано снижение преступности: количество краж сократилось на 20,3%, угонов — на 26%, мошенничеств — на 31,5%, разбойных нападений — на 16,7%. Более чем вдвое снизилась подростковая преступность (до 3,4% от общего числа) и посягательства с использованием ИТТ. Раскрываемость тяжких составов достигла 55,6%, а резонансные преступления раскрываются в 100% случаев.

Силовики изъяли из незаконного оборота более 91 кг запрещенных веществ, к ответственности привлечены 443 человека. Выявлено 634 экономических преступления, ущерб возмещен на 80,5%. В сфере безопасности дорожного движения зарегистрировано 887 ДТП, пресечено почти 885 тысяч нарушений ПДД, задержано 3802 нетрезвых водителя. Всего пресечено свыше 33 тыс. административных правонарушений, добавили в МВД по региону.

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