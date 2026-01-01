В Прикамье простятся с ветераном Чечни Рудольфом Туровым Отец четырёх детей погиб на СВО Поделиться Твитнуть

Фот: администрация Оханского округа

В Оханском округе похоронят 45-летнего Рудольфа Турова — участника боевых действий в Чечне и военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Рудольф Турова родился в 1981 году. После окончания школы прошёл срочную службу, а после был участником военных действий в Чечне. Весной 2023 года подписал контракт и отправился на СВО. В составе группировки войск служил пулемётчиком мотострелкового взвода. Его жизнь оборвалась 15 июля 2026 года.

У мужчины остались жена и четверо детей.

Церемония прощания состоится 30 июля в 10:00 в Доме культуры с. Таборы. Его похоронят с воинскими почестями.

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