В Прикамье пострадавшим от паводка жителям Октябрьского округа перечислили первые выплаты Более 300 человек получили материальную помощь Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина / t.me/mahonin59

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с жителями Октябрьского округа, которые пострадали от недавнего паводка. По итогам встречи власти региона пообещали оказать им всестороннюю поддержку.

Как сообщил глава региона, большинство вопросов жителей касалось материальной помощи. Он отметил, что первые выплаты уже получили более 300 человек, а часть заявлений находится в работе. Кроме того, власти подготовят компенсации за утраченный урожай.

Главной задачей остается восстановление жилья. Специалисты проводят комплексную оценку повреждений.

«Тем, у кого дома восстановить невозможно, предоставим выплату или возведём новое жильё», — заявил Дмитрий Махонин.

Он поручил главе округа Георгию Поезжаеву детально обсудить с каждой семьёй все возможные варианты. Кроме того, для местных жителей будет организована поставка холодильников и плит взамен утерянных.

Сейчас в муниципалитете продолжается работа по восстановлению инфраструктуры. Работы на временных подъездах через реки Алмаз и Атер уже завершены. В нормативное состояние приводится участок дороги Чернушка — Тюш у села Богородск и мост через реку Ирень около с. Енапаево. Всего необходимо восстановить ещё шесть мостов и четыре дороги местного значения. Краевой минтрансу совместно с администрацией округа должны завершить все работы до 15 августа. Из муниципалитета вывозится также крупногабаритный мусор.

Свою помощь жителям оказывают и волонтёры. Тех, кто помогал помогавшие эвакуироваться пожилым людям и целым семьям в ночь паводка, власти обещают отдельно отметить и отблагодарить.

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