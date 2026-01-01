Пермский край вошёл в топ-12 субъектов РФ по росту продаж новостроек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2026 года российский рынок первичного жилья продемонстрировал всплеск покупательской активности. По данным аналитического центра «Авито Недвижимости», продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) выросли на 33% по сравнению с маем и на 13% год к году. Главным драйвером спроса стало ожидание новостей об изменении условий программы «Семейная ипотека», из-за чего пользователи платформы начали активнее просматривать объявления — рост составил 6% год к году.

По итогам первых шести месяцев 2026 года объем продаж по ДДУ прибавил 3% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 236 тыс. сделок. Традиционно лидируют столичные и южные регионы: Москва (10%), Московская область (8%) и Санкт-Петербург (6%). Однако доля продаж в столичном регионе заметно снижается: если в первой половине 2025 года Москва обеспечивала 17% всех сделок, то сейчас этот показатель упал до 10%.

Среди регионов-лидеров по числу заключенных договоров Пермский край разделил первое место по темпам роста с Ленинградской областью. Продажи новостроек в Прикамье за год увеличились на 40%. Существенную динамику также показали Башкортостан (+29%), Краснодарский край (+21%), Ростовская (+19%) и Свердловская (+11%) области. При этом в самом июне абсолютными лидерами по приросту стали Татарстан (+78%), Ставропольский край (+68%) и Санкт-Петербург (+53%).

Эксперты утверждают, что рынок остаётся хорошо обеспеченным новым предложением уже четвертый год подряд, при этом объемы строящегося жилья превышают 100 млн кв. м. В июне 2026 года предложение новостроек в Пермском крае увеличилось на 32% год к году и на 3% относительно мая. Выбор однокомнатных квартир вырос на 41%, трёхкомнатных — на 36%, двухкомнатных — на 24%, а студий — сразу на 47%. Общий объём предложения на платформе «Авито» в целом по стране превысил показатели июня прошлого года на 26%.

Финансовая структура сделок подтверждает высокую зависимость покупателей от заемных средств. Доля ипотеки по итогам полугодия составила 69% (+6 п.п. к прошлому году), а конкретно в июне достигла 70%. На фоне возможного ужесточения условий кредитования покупатели стремятся быстрее выйти на сделку, выбирая жилье исходя из доступного бюджета. Средний чек покупки квартиры по ДДУ снизился на 4% к маю, составив 9,6 млн руб., а средняя площадь лота сократилась до 47,3 кв. м.

Стоимость квадратного метра в новостройках России за полгода выросла на 3% (до 207 тыс. руб.). Средняя стоимость лота в Пермском крае в июне 2026 года зафиксирована на уровне 8,3 млн руб.

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