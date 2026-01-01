Как репетитору оформить анкету, чтобы ученики писали сами Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

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Многие преподаватели сталкиваются с похожей ситуацией: предмет знают отлично, имеют диплом, умеют понятно объяснять материал, но заявок почти нет. Часто проблема вовсе не в профессиональных качествах. Просто анкета не успевает вызвать доверие за первые секунды просмотра, поэтому найти репетитора сложно.

Какие разделы анкеты влияют на количество обращений

Каждый элемент анкеты помогает сформировать первое впечатление, поэтому важно уделить внимание всем разделам.

Фотография

Фотография — один из первых элементов, который замечает посетитель. Лучше использовать снимок с хорошим освещением, открытым лицом, спокойным фоном, естественной улыбкой и в деловой или нейтральной одежде. Не стоит размещать селфи, фотографии из автомобиля или отпуска, снимки с фильтрами, групповые фото и размытые изображения.

Заголовок

Одного названия предмета недостаточно. Например, заголовок «Репетитор по математике» почти не выделяется среди других. Гораздо понятнее выглядит вариант: «Помогаю подготовиться к ОГЭ по математике без зубрёжки».

Описание

Именно здесь ученик или родитель ищет ответы на свои вопросы: кто преподаватель, кому помогает, с какими задачами работает, каких результатов достигают ученики, как проходят занятия, почему выбрана именно такая методика, в каком формате ведётся обучение, сколько длится урок и какие материалы используются.

Опыт

Опыт — это не только количество лет преподавания. Можно рассказать о подготовке к экзаменам, работе в школе, проведении онлайн-занятий, количестве учеников, специализации или дополнительном обучении.

Отзывы

Отзывы помогают снизить сомнения и повышают доверие. Если их пока нет, можно попросить первых учеников оставить отзыв после занятий, собрать обратную связь после пробного урока или добавить отзывы с других площадок, если это разрешено правилами сервиса.

Какие ошибки чаще всего отпугивают учеников

— пустая анкета без полезной информации;

— отсутствие фотографии;

— шаблонное описание;

— слишком длинный текст без структуры;

— перечисление дипломов вместо пользы для ученика;

— ошибки в тексте;

— отсутствие специализации;

— слишком большое количество преподаваемых предметов;

— завышенные обещания гарантированного результата;

— неактуальная информация о стоимости, расписании или формате занятий.

Чек-лист перед публикацией анкеты

— добавить качественную фотографию;

— написать понятный заголовок;

— рассказать о себе простым языком;

— указать специализацию;

— описать формат занятий;

— объяснить стоимость;

— добавить информацию об опыте;

— разместить отзывы;

— проверить текст на ошибки;

— убедиться, что вся информация актуальна.

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