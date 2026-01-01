В Прикамье скончался водитель скорой помощи Вячеслав Побока Ему было 58 лет Поделиться Твитнуть

Фото: страница Пермской станции скорой медицинской помощи ВК / vk.ru/skoraya_perm

Как сообщает коллектив Пермской станции скорой медицинской помощи, на 59-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни водитель бригады интенсивной терапии Краснокамской подстанции Вячеслав Побока. Он умер 26 июля.

Коллеги вспоминают его как специалиста высокого класса. Заведующий Краснокамской подстанцией Владимир Яковлев отмечает, что Вячеслав Побока не только мастерски управлял автомобилем и досконально знал городскую географию для выбора кратчайшего маршрута, но и отлично разбирался в медицинском оборудовании. При необходимости он мог оказать пострадавшим первую помощь.

Общий стаж работы Вячеслава Побоки в профессии составил 16 лет. Свой путь он начал в 1998 году в отделении скорой помощи Краснокамской городской больницы. В 2003 году он временно сменил сферу деятельности, однако в 2014 году вернулся за руль автомобиля «03». После реорганизации учреждения в 2018 году он вошёл в штат Краснокамской подстанции в составе Пермской станции СМП.

Для службы скорой помощи Краснокамска это была семейная история: много лет фельдшером здесь отработала мама Вячеслава, Лидия Михайловна Побока.

Профессионализм водителя подтверждается участием в профильных состязаниях: в 2021 году в составе 601-й врачебной бригады он успешно выступил на соревнованиях специалистов службы скорой медицины и медицины катастроф Пермского края, продемонстрировав знания ПДД и навыки базовой сердечно-легочной реанимации.

«Коллегам Вячеслав Михайлович навсегда запомнится ответственным, трудолюбивым и находчивым человеком, прекрасным напарником», — сообщили его коллеги. Руководство и коллектив Пермской станции скорой помощи выразили искренние соболезнования семье и родным погибшего.

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