В Мотовилихинском районе Перми загорелся расселённый дом Инцидент произошёл на улице Индустриализации Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Мотовилихинском районе Перми сотрудники МЧС России занимаются тушением пожара, который произошёл в расселённом четырёхэтажном доме на ул. Индустриализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар был зафиксирован в кровле здания. На место происшествия оперативно выехали силы и средства МЧС, среди них 21 специалист и 6 единиц техники. В 16: 02 пожарные смогли локализовать огонь на площади 450 кв. м.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Информации о пострадавших нет.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.