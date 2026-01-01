В Мотовилихинском районе Перми загорелся расселённый дом
Инцидент произошёл на улице Индустриализации
В Мотовилихинском районе Перми сотрудники МЧС России занимаются тушением пожара, который произошёл в расселённом четырёхэтажном доме на ул. Индустриализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Пожар был зафиксирован в кровле здания. На место происшествия оперативно выехали силы и средства МЧС, среди них 21 специалист и 6 единиц техники. В 16: 02 пожарные смогли локализовать огонь на площади 450 кв. м.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Информации о пострадавших нет.
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