В июле пермяки чаще всего бронировали туры в Турцию, Египет и Абхазию Также были популярны туры по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За месяц (с 30 июня по 29 июля) пермяки забронировали 819 туров (в статистику вошли только бронирования с вылетом из Перми — прим. Ред.). Средний чек тура составлял 174,3 тыс. руб. Такие данные «Новому компаньону» предоставил сервис Tourvisor.

Туристы из краевой столицы оплачивали поездки в среднем на восемь ночей. Самыми популярными направлениями оказались Турция (428 заявок, 195,8 тыс. руб. — средний чек), города России (144 заявки, 96,4 тыс. руб.), Египет (114 заявок, 215 тыс. руб.), Абхазия (96 заявок, 125,2 тыс. руб.), Вьетнам (11 заявок, 306,7 тыс. руб.).

Реже фиксировались брони в Таиланд, Грузию, ОАЭ, Армению, Китай и Беларусь.

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