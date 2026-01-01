В Пермском крае на 7% вырос спрос на репетиторов В тренде — языки, ранее развитие дошкольников, подготовка к ЕГЭ и поступлению в вуз Поделиться Твитнуть

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В июне традиционное летнее затишье на рынке образования обошло Пермский край стороной. Согласно аналитике сервиса «Авито Услуги», в первый месяц лета интерес жителей региона к дополнительному обучению увеличился на 7%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито».

В то время как школьные каникулы обычно считаются низким сезоном для педагогов, этим летом родители и взрослые ученики продолжают активно инвестировать в знания. По словам руководителя бизнес-направления «Красота, здоровье и обучение» на «Авито Услугах» Игоря Санникова, тренд на непрерывное образование у взрослых сочетается с нежеланием родителей делать паузу в развитии детей.

Среди главных образовательных трендов июня — языки, ранее развитие дошкольников и подготовка к ЕГЭ и поступлению в вузы.

Спрос на занятия иностранными языками показал взрывной рост. Изучение английского для путешествий стало популярнее более чем вдвое, а уроки для работы — на 69%. Средняя стоимость часа составляет около 1100 руб. (диапазон цен варьируется от 500 до 5000 руб.).

Родители стали чаще готовить малышей к школе заранее. Спрос на обучение чтению подскочил на 61%, а на занятия по развитию речи — на 50%. Средний чек за урок держится на уровне 800-900 руб.

Несмотря на официальное завершение экзаменационного сезона, подготовка к будущему учебному году выросла на треть (+32% для ЕГЭ). Подготовка к ОГЭ прибавила 23%, а курсы для поступления в вузы — 16% (академический час занятий составил 1200 руб.).

«Родители не готовы откладывать обучение и развитие своих детей на учебный год и предпочитают продолжать уроки и летом, — комментирует Игорь Санников. — С другой стороны, сохраняется устойчивый тренд у взрослых учеников на образование через всю жизнь».

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