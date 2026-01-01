Житель Прикамья получил пять лет колонии за организацию поджога автомобиля Поделиться Твитнуть

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Соликамска. Мужчина признан виновным в организации умышленного повреждения чужого имущества путем поджога, повлекшего значительный ущерб, по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2025 года подсудимый, желая отомстить знакомому на почве личного конфликта, организовал поджог его автомобиля. Для совершения преступления мужчина нашел исполнителя, передал ему емкость с бензином и указал на конкретную машину. В результате действий злоумышленников потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 500 тыс. руб.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил организатору преступления наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании суммы причиненного преступлением материального ущерба.

Уголовное дело в отношении непосредственного исполнителя поджога выделено в отдельное производство. В настоящее время расследование в его отношении приостановлено.

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