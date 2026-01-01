Транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержек авиарейсов в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

29 июля 2026 года Пермская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержкой вылетов из международного аэропорта Большое Савино. Причиной возникновения нештатной ситуации стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства.

Задержались несколько рейсов авиакомпании "Россия". В их числе рейс 6584, следующий в Санкт-Петербург, а также рейсы 6296 и 6400, направляющиеся в московский аэропорт Шереметьево.

Пермская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и осуществляет надзор за соблюдением прав пассажиров, ожидающих вылета. Ведомство проверяет, как авиаперевозчик и представители аэропорта исполняют свои обязательства по своевременному информированию граждан и обеспечению их законных прав в условиях задержки рейса.

Граждане, чьи права были нарушены, могут обратиться за защитой к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по тел. 8-922-120-60-50. Также оставить официальное обращение можно через электронную приемную на сайте ведомства.

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