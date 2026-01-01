Более 146 тысяч жителей Пермского края получат повышенную пенсию с 1 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 августа 2026 года пенсионные выплаты для ряда категорий граждан в Пермском крае увеличатся. По данным Отделения Социального фонда России по региону, повышенные пенсии получат более 146 тыс. жителей, включая работающих пенсионеров и получателей накопительной части пенсии.

Прежде всего перерасчет коснется работающих пенсионеров. Отделение СФР по Пермскому краю произведет автоматический перерасчет страховых пенсий с учетом пенсионных баллов, заработанных гражданами в 2025 году. Сумма повышения будет индивидуальной и зависит от фактически уплаченных страховых взносов и количества начисленных пенсионных коэффициентов. В рамках августовской индексации при расчете учитывается не более трех пенсионных коэффициентов.

Также с 1 августа автоматически пересчитают размер накопительных пенсий. Показатель повышения составит 17,3 процента, что рассчитано на основании итогов инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год. Для участников программы государственного софинансирования пенсии, родителей, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, а также для граждан, делавших добровольные страховые взносы, размер выплат увеличится на 19,3 процента.

Прибавка в августе также предусмотрена для пенсионеров, у которых в июле появились новые основания для дополнительных выплат. В их числе граждане, достигшие 80-летнего возраста, или лица, которым впервые была установлена I группа инвалидности, что дает право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. При этом важно учитывать, что если пенсионеру ранее уже была установлена доплата в связи с присвоением I группы инвалидности, то при достижении 80 лет повторное удвоение фиксированной выплаты не производится, так как это повышение было учтено ранее.

Все перерасчеты будут произведены в беззаявительном порядке. Если у граждан остаются вопросы по начислениям, они могут обратиться к специалистам Отделения СФР по Пермскому краю, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по бесплатному телефону 8-800-100-00-01.

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