Прокуратура Прикамья за полгода пресекла более 44 тысяч нарушений закона По существу было разрешено около 30 тысяч жалоб Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Перми подвели итоги работы региональной прокуратуры за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев ведомство выявило свыше 44,5 тыс. правонарушений и помогло защитить права почти 11,1 тыс. граждан.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с начала года в прокуратуру поступило более 51,5 тыс. обращений. По существу было разрешено около 30 тыс. жалоб, из которых удовлетворили 7,4 тыс. Личный приём прошли 12 тыс. человек, причём больше половины заявителей приняли лично руководители органов прокуратуры всех уровней.

Основные усилия ведомства были сосредоточены на социальной поддержке участников СВО: восстановлены права семей военнослужащих на получение медицинской помощи, земельных участков и социальных льгот. Кроме того, в поле внимания ведомства были трудовые отношения. По требованию прокуроров работодатели погасили долги по зарплате перед сотрудниками на сумму свыше 100 млн руб.

Ещё одно направление — здравоохранение: с начала года обеспечено лекарственное снабжение для более чем 130 пациентов, больницы дооснащены необходимым оборудованием, а сроки ожидания медпомощи приведены к норме. Также после обращения в прокуратуру были защищены права 1,3 тыс. детей и улучшены жилищные условия воспитанников детских домов.

В сфере экологии и экономики прокуратура через суд добилась возврата в собственность государства 72 га земель (рыночная стоимость — более 877 млн руб.). Помимо этого, в суды направлено свыше 90 исков о возмещении ущерба природе на общую сумму 295 млн руб.

В ведомстве подчеркнули, что на контроле прокуратуры также оставались вопросы модернизации коммунальных сетей, качества услуг ЖКХ и защиты бизнеса от избыточного административного давления; велась работа по декриминализации оборонно-промышленного комплекса, исполнению гособоронзаказа и противодействию коррупции, что привело к кратному росту числа увольнений чиновников в связи с утратой доверия.

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