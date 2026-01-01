Глава СКР ждёт доклад о плохом содержании жилого дома в Кизеле Прикамья В здании протекает кровля и разрушается отделка Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёт по уголовному делу, связанному с ненадлежащем содержанием многоквартирного дома в Кизеле Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба следкома РФ.

ВКонтакте в приёмную Бастрыкина поступило обращение от жильцов дома на ул. Швейников. Они жалуются, что кровля их здания, построенного в 1969 году, долгое время протекает. Это приводит к разрушению отделки в местах общего пользования и создаёт опасность короткого замыкания из-за попадания воды на электрические системы. В июле этого года во время дождя одно из жилых помещений было затоплено. Жители обращались в различные инстанции, но никаких мер не было предпринято, и ремонт не проводился.

Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину подготовить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для защиты прав жильцов дома. Исполнение этого поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

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